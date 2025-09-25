Cabello desmiente deserción de Generales Suárez Caballero y Villegas Ramos

El secretario general del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello desmintió la supuesta deserción de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, G/D Pedro Rafael Suárez Caballero y G/B Bitner Javier Villegas Ramos.

Según el ministro, el fake news indicaba que Suárez Caballero había huido en lancha hasta Trinidad y Tobago, otros que decían que fue directo a Nueva York para hablar con representantes de Donald Trump para dar detalles del Gobierno Bolivariano. A lo que Cabello respondió: «No sean inmorales y después nadie pide perdón».

«Son bocones son unos, habladores de paja, después no le gusta que uno se burle de ellos», enfatizó Cabello.

Ambos generales estuvieron presentes este miércoles en el programa Con El Mazo Dando Número 544.

«Yo voy a pedir un aplauso a nuestros generales que están aquí y todos los de nuestra Fuerza Armada. Aquí no se rinde nadie», dijo

Cactus24 25-09-2025

