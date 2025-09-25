Autoridades incineran 3 mil kilos de drogas incautadas en costas de Falcón

Como parte de la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, este jueves fueron incinerados un total de 3 mil 001 kilogramos netos de droga en el estado Falcón, en una Perfecta fusión Policial-Militar.

En este sentido, Miguel Morales Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón, detalló que la incautación de la droga se logró el pasado 15 de septiembre en las costas del estado Falcón.

Asimismo, Morales señaló que estas actividades de incineración se realizan de forma mensual en todo el país con la droga que se incauta.

En la cuenta Instagram, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón recalcó que la entidad sigue trabajando por el futuro de la patria en perfecta fusión popular, militar y policial, “para minimizar y evitar que nuestro territorio sea utilizado para sacar la droga a las diferentes fachadas del Mar Caribe”.

Cactus24 25-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.