Venezuela impulsa la robótica comunal y la ciencia humanista

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este miércoles una jornada nacional de impulso a la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Humberto Fernández Morán”, con la inauguración de dos espacios estratégicos para la investigación y la formación tecnológica en el país.

“La ciencia en Venezuela tiene un propósito humanista y no militarista”, expresó.

Entre los nuevos espacios edificios está el Mega Núcleo de Robótica: Formando el Semillero Científico en la Comunidad.

La agenda inició en la parroquia Sucre de Catia, con la puesta en operaciones del Mega Núcleo de Robótica, ubicado en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda.

Este centro, una respuesta concreta a las solicitudes de la comunidad durante la última Consulta Popular y materializado en menos de seis semanas, está destinado a ser un semillero para más de 6 mil niños, niñas y jóvenes de cuatro Comunas.

Al respecto, la alcaldesa de Caracas, Almirante Carmen Meléndez, destacó el entusiasmo de los participantes.

“Nuestros niños están construyendo robots, situándose a la vanguardia del conocimiento”, dijo Meléndez .

El espacio ofrecerá capacitación en tres turnos sobre Programación, Robótica y Electrónica.

Asimismo, la viceministra de Comunalización de la Ciencia, Danmarys Hernández, lo definió como “un sueño hecho realidad” que acerca herramientas cruciales para el futuro del país, informa Radio Miraflores.

Polo Científico Tecnológico Venezolano

También, se inauguró el Polo Científico Tecnológico: Vanguardia para la Investigación Nacional.

Posteriormente, el presidente Maduro se trasladó a las instalaciones del Polo Científico Tecnológico Venezolano en Sartenejas, estado Miranda, para realizar un balance de los avances de la Misión.

Este complejo, que alberga la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT), se consolida como la vanguardia para la ciencia nacional.

El centro cuenta con microscopios electrónicos de última generación que potenciarán la investigación en campos clave como la geoquímica, la geología y la criminalística, creando un innovador ecosistema de ultramicroscopía en Venezuela.

Un propósito humanista para la ciencia

Durante su intervención, el Jefe de Estado enfatizó que el esfuerzo científico y tecnológico de la nación está orientado exclusivamente a la vida, el bienestar del pueblo y el desarrollo integral.

Asimismo reiteró que “La ciencia en Venezuela tiene un propósito humanista y no militarista. Todo nuestro esfuerzo es una expresión de compromiso humano y vocación de paz”, afirmó.

24-09-2025

