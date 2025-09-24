Un migrante muerto y dos heridos en ataque contra centro de detención de ICE en Dallas

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó este miércoles al menos dos muertos -un migrante detenido y el atacante- y dos heridos, informaron las autoridades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que uno de los heridos es mexicano.

El director interino del ICE, Todd Lyons, identificó al atacante como Joshua Jahn, de 29 años, informó CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el atacante disparó contra una camioneta sin identificación cerca del centro, y que al menos una de las víctimas salió corriendo del vehículo e intentó buscar ayuda desde el interior del centro de detención de ICE.

El atacante abrió fuego desde la azotea de la oficina de un abogado de inmigrantes, ubicada frente al centro de detención de ICE, agregó el DHS.

La secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió por una herida de bala autoinfligida.

«La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente», informó el Departamento de Policía de Dallas.

El FBI comunicó que está investigando el incidente como un acto de violencia selectiva.

Las primeras pruebas indican que las balas encontradas cerca del atacante contenían mensajes contra la agencia gubernamental de control migratorio, añadió.

En uno de los casquillos se podía leer el mensaje «ANTI-ICE».

24-09-2025

