Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ vive en la calle

A través de TikTok, una usuaria compartió un video en el que se observa a Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, en un estado descuidado. Durante la grabación, Tyler Chase se presentó diciendo: “Hola, soy Tyler Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, mientras miraba directamente a la cámara.

Taylor nació en septiembre de 1989, en Arizona, Estados Unidos, logrando la fama a una edad temprana por su papel como Martín Qwerly en la serie “Manual de Ned”, además participó en otras series similares como “Everybody Hates Chris” y en la película “Good Time Max”, además de en el 2011 prestar su voz al personaje Hank Newbern, en el videojuego LA Noire.

Además, Chase mantiene un canal en YouTube con su propio nombre, donde en algunos videos se le puede ver recitando poemas o realizando pequeñas actuaciones. No obstante, la calidad del material no es la mejor y su última publicación data del año 2021.

Fans piden ayudar al ex actor de Manual de Ned

Uno de los primeros videos sobre Tyler Chase se compartió hace apenas seis días y ya acumula más de 3 millones de reproducciones, cerca de 230 mil “me gusta” y miles de comentarios.

Otro clip que se viralizó dio impulso a la campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, donde se solicita apoyo para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

24-09-2025

