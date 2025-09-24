Transportistas insisten en aumento de pasaje equivalente a medio dólar

El secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, planteó elevar la tarifa del pasaje en al menos 0,50 centavos de dólar, equivalente a unos 85 bolívares de acuerdo a la tasa de cambio vigente; aunado a un bono para el sector.

«Debería haber un equilibrio (…) hemos hecho dos propuestas bien claras: un bono de transporte entre 25 y 30 dólares, y un anclaje de la tarifa del transporte mínimo urbano a 0,50 centavos de dólar. Estas dos decisiones, evidentemente, van a crear una estabilidad (…) todavía el gobierno no nos ha respondido», afirmó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio.

Trocel también visibilizó la situación crítica que atraviesa el sector a la hora de surtir combustible, reparar las unidades dañadas, adquirir autobuses nuevos o la dotación de insumos.

Aseveró que los transportistas no cuentan con el poder adquisitivo para renovar la flota, puesto que poseen 40 % de capacidad.

Cactus24 (24-09-2025)

