Temblor de 6.0 se registró en Zulia

La tarde de este miércoles 24 de septiembre se registró un sismo de 6.0 en Zulia.

El Servicio Geológico Colombiano, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 6:21 p.m. (hora local de Venezuela), con una magnitud de 6.0. , con epicentro en Mene Grande, estado Zulia.

Por su parte Funvisis, registró el sismo con Magnitud de (Mw): 3.9

Prof: 11.2 km

Epicentro: 9.892 N -70.883 O

26 km al sureste de Bachaquero

Cactus24 24-09-2025

