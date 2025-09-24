Temblor de 6.0 se registró en Zulia

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La tarde de este miércoles 24 de septiembre se registró un sismo de 6.0 en Zulia.

El Servicio Geológico Colombiano, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 6:21 p.m. (hora local de Venezuela), con una magnitud de 6.0. , con epicentro en Mene Grande, estado Zulia.

Por su parte Funvisis, registró el sismo con Magnitud de (Mw): 3.9
Prof: 11.2 km
Epicentro: 9.892 N -70.883 O
26 km al sureste de Bachaquero

Cactus24 24-09-2025

