Se estrella avioneta durante aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía

Una aeronave tipo Learjet 55 sufrió un accidente este miércoles en horas de la tarde al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El incidente, que tuvo lugar en la principal terminal aérea de Venezuela, ha provocado una inmediata respuesta de los equipos de emergencia y ha generado un cierre parcial de la pista.

Tras el siniestro, bomberos aeronáuticos y personal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) se desplegaron en el lugar para controlar la situación, iniciar las labores de investigación y recopilar evidencia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el número de personas a bordo, el estado de la tripulación o si hay víctimas o lesionados.

Reportes preliminares de los periodistas Román Camacho y Eligio Rojas, sugieren que la aeronave experimentó complicaciones durante la maniobra de aterrizaje. Una de las hipótesis, aún no confirmada por las autoridades, apunta a que factores climáticos adversos, podrían haber influido en el accidente.