Por celos, venezolano mató a connacional en Colombia

En el barrio La María, de la localidad de San Cristóbal, Bogotá, Colombia, un ataque de celos terminó con la vida de Joseph David Zapata, de 20 años. El joven compartía con una mujer con la que había iniciado una relación cuando apareció un menor de 16 años, antiguo compañero sentimental de ella, quien no soportó ver a la pareja y reaccionó con violencia.

El encuentro ocurrió en la carrera 2 con calle 8 sur, donde Joseph David y la joven permanecieron durante varios minutos. En ese momento llegó el adolescente, que, dominado por los celos, se dirigió hacia ellos y con un cuchillo atacó a Joseph David, ocasionándole una grave herida en el pecho. La lesión resultó mortal y el joven falleció pocos minutos después.

Las autoridades capturaron al agresor en el lugar. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección del cuerpo e inició la investigación para esclarecer el caso y judicializar al responsable.

La cuenta Yaracuyaldia agrega que los tres involucrados nacieron en Yaracuy; Zapata y la jovencita se conocieron de niños, ella se fue del país hace varios años junto a su familia, y, al reencontrarse en Colombia decidieron establecer una relación sentimental.

Cactus24 24-09-2025

