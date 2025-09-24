Niña de cinco años muere tras ser atropellada por un autobús

Jeilyn Esther Araque López de solo cinco años de edad murió luego de que un autobús de pasajeros la atropellara en el municipio Libertador de Caracas.

De acuerdo con 2001online, fuentes extraoficiales señalaron que el hecho se registró en la parroquia Sucre de Catia, específicamente en el sector El Amparo, la tarde del 22 de septiembre.

Trascendió que el trágico suceso ocurrió cuando la pequeña, acompañada de su padre, se bajó de una unidad de transporte público.

Los dos trataron de cruzar la calle, pero el conductor de otro autobús de pasajeros trató, en una maniobra improvisada, intentar esquivar a un motorizado. Sin embargo, no se percató de la jovencita y su padre y terminó arrollándolos.

Vecinos y transeúntes corrieron a auxiliarlos. Llevaron a la pequeña hasta el Hospital de Misiones de Nueva Generación “Hugo Chávez” en Catia, pero lamentablemente presentó un traumatismo craneoencefálico severo.

Cactus24 (24-09-2025)

