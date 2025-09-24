Muere una adolescente de 14 años tras una cirugía de aumento de pecho

Una joven de 14 años murió trágicamente después de someterse presuntamente a un procedimiento de aumento de pecho no autorizado que su devastado padre dice que le fue ocultado.

Paloma Nicole Arellano Escobedo falleció en el hospital una semana después de la cirugía, con informes que sugerían que sus complicaciones estaban relacionadas con una enfermedad respiratoria.

Su padre, Carlos Arellano, denunció la muerte de la joven ante la fiscalía estatal, señalando como cómplices al hospital, a la madre y al médico, quienes son pareja.

De acuerdo con la denuncia que hizo el padre en las redes sociales, el pasado 12 de septiembre, el médico Víctor N hizo una cirugía de implantes mamarios a la joven con el consentimiento de su madre, Paloma N, sin que su padre se enterase.

Arellano asegura que un día antes la madre le avisó de que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo a covid-19 en la escuela y se hospedarían en unas cabañas donde no tendrían señal telefónica.

Días más tarde, la madre le informó que la adolescente estaba hospitalizada de gravedad. “Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, dijo el padre en una entrevista.

El señor Arellano reveló que fue recién en el funeral de Paloma que supuestamente descubrió que ella tenía implantes mamarios y cicatrices quirúrgicas.

“Su certificado de defunción declaró falsamente que la ‘enfermedad’ era la causa de la muerte en un intento de ocultar la verdad”, dijo.

Según el Mirror , Paloma murió en Durango, México, el 20 de septiembre. Su padre también expresó sospechas sobre la velocidad de los trámites.

Nos lo entregaron enseguida. No sé cómo lo hicieron tan rápido, dijo.

El certificado de defunción mencionaba un edema cerebral causado por una enfermedad respiratoria, pero el Sr. Arellano presentó una denuncia formal al día siguiente, insistiendo en que hubo un encubrimiento. Afirma que una investigación debe revelar lo que realmente le ocurrió a su hija.

Sin embargo, este no es un incidente aislado. En junio, Ana Bárbara Buhr Buldrini también falleció tras una cirugía plástica en el extranjero.

La cantante de 31 años viajó de Mozambique a Turquía con su esposo, Elgar Miles, para someterse a un aumento de senos, una liposucción y una rinoplastia. Sufrió un paro cardíaco poco después de las operaciones en el Hospital Tusa de Estambul.

El señor Miles, que se casó con Bárbara Buhr Buldrini apenas un mes antes, dijo que su sueño era «mejorar sus estándares estéticos».

Cactus24 (24-09-2025)

