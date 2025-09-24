Muere “Davisito” al enfrentarse a Policarabobo en Parque Valencia

Policarabobo informa que durante labores de patrullaje vehicular, la comisión policial avistó a varios sujetos armados que egresaban de una finca y se desplazaban a pie por la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, retornando a la finca, desde donde uno de ellos—identificado por su alias El Davisito—accionó su arma de fuego contra los funcionarios.

Ante la agresión, se activó el protocolo de intervención legal, resultando herido el agresor, quien cayó al suelo junto al arma utilizada: un revólver marca Cocoa, modelo Special, calibre .38 mm, con cuatro cartuchos percutidos y dos sin percutir. El resto de los sujetos logró escapar hacia el interior de la finca.

El herido fue trasladado de inmediato al Ambulatorio 810, donde fue atendido por el Galeno de Guardia, quien confirmó su fallecimiento por herida de proyectil.

El sujeto, aún por identificar plenamente, está vinculado a múltiples delitos, incluyendo robo, hurto, extorsión en moneda extranjera y tráfico de sustancias ilícitas.



Cactus24 24-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.