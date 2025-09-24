Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética

Paloma Nicole Arellano, de 14 años, murió en Durango tras complicaciones derivadas de una operación de implantes mamarios realizada en una clínica privada de la capital del estado.

Carlos Arellano, padre de la joven, denunció públicamente lo sucedido y responsabilizó al hospital, a la madre de la menor y al médico que practicó la operación, quienes además serían pareja. De acuerdo con su testimonio, la cirugía fue realizada el pasado 12 de septiembre por el médico identificado como Víctor N, con autorización de la madre de la adolescente, pero sin su conocimiento.

El padre relató que la mujer lo engañó al decirle que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo en covid-19 y necesitaban aislarse en unas cabañas sin señal de teléfono. Días después, la madre le informó que la adolescente estaba internada de gravedad en una clínica, lo que lo llevó a pensar que se trataba de una complicación del supuesto contagio.

Según la denuncia, la cirugía derivó en graves complicaciones médicas: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral e inducción al coma. La menor permaneció intubada durante una semana hasta que finalmente falleció este sábado. Fue en el funeral cuando el padre se enteró de que su hija había sido sometida a un procedimiento estético.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, declaró Arellano en entrevista con El Sol de México. La Fiscalía de Durango ya tiene en curso la denuncia interpuesta por el padre.