MLB aprueba el uso de robot de strikes y bolas «ABS» para 2026

Los árbitros robot serán convocados a las grandes ligas la próxima temporada.

El comité de competencia de 11 hombres de las Grandes Ligas de Béisbol aprobó el martes el uso del Sistema Automatizado de Bola/Strike en las ligas mayores en 2026.

Los árbitros humanos de home seguirán cantando bolas y strikes, pero los equipos pueden impugnar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extra. Las impugnaciones deben ser realizadas por un lanzador, receptor o bateador (se indica tocando su casco o gorra) y el equipo conserva su impugnación si tiene éxito. Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en los marcadores de video de los jardines.

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Austin Slater, uno de los cuatro jugadores del comité de competencia, dijo que tres votaron a favor tras recibir el apoyo de 22 de los 30 equipos. Los seis representantes de la gerencia votaron a favor.

“Creo que con cualquier tipo de tecnología, no hay una certeza del 100% sobre la precisión del sistema”, dijo Slater. “Creo que lo mismo puede decirse de los árbitros. Así que creo que simplemente se trata de comprender el impacto que tendrá la tecnología y si estábamos dispuestos a aceptar ese error asociado con el sistema, incluso si el error es minúsculo”.

Los árbitros de las Grandes Ligas cantan correctamente aproximadamente el 94% de los lanzamientos, según UmpScorecards.

La incorporación de los árbitros robot probablemente reducirá las expulsiones. La MLB informó que el 61.5% de las expulsiones de jugadores, mánagers y entrenadores el año pasado estuvieron relacionadas con bolas y strikes, al igual que el 60.3% esta temporada hasta el domingo. Las cifras incluyen expulsiones por comentarios despectivos, lanzar material en protesta por decisiones arbitrales y conducta inapropiada.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, quien lidera la Liga Americana en expulsiones por quinto año consecutivo, calificó la adopción de «inevitable».

“A lo largo del año, no he estado del todo de acuerdo con esto ni con cómo se implementará exactamente, pero aquí estará y espero que sea algo positivo”, dijo. “Creo que muchas de las cosas que han hecho las Grandes Ligas de Béisbol han sido realmente exitosas con los cambios que han implementado, y espero que este sea otro de ellos”.

Cactus24 (24-09-2025)

