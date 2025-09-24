Karina habla de su divorcio: «Me sentía abandonada muchos años de mi vida”

La reconocida cantante venezolana Karina, intérprete de éxitos como “A Quién” y “Sé Como Duele”, ha confirmado su divorcio de Marcelo Acevedo, productor y músico, después de 27 años de matrimonio.

Karina participó en el podcast de la presentadora Viviana Gibelli, donde ofreció detalles sobre las razones detrás de esta dolorosa decisión.

Karina describió su separación como un proceso difícil y un “salto al vacío”. “No sé cómo voy a vivir sin él. Un día a la vez. No sé qué va a pasar, no sé lo que viene”, expresó la artista.

Las razones de la ruptura

La cantante subrayó que la decisión de divorciarse fue mutua y amigable, sin la existencia de “trampas” o “heridas” directas.

Sin embargo, reveló que la ruptura fue el resultado de heridas acumuladas a lo largo de los años. “Es como la crónica de una muerte anunciada, ya no había lo que tenía que haber”, afirmó.

La cantante describió a su exesposo, Marcelo Acevedo, como un “genio” en su campo, pero señaló que esa genialidad trajo consigo una “caída” en la que él se “separaba” mentalmente. “La genialidad tiene su caída, incursiona un poco en el abandono… mi marido se separaba… y eso crea un abandono terrible, yo me sentía abandonada muchos años de mi vida”, confesó.

