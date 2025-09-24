Imputarán a mujer que desarmó a un policía durante trifulca

Por
cactus24
-

Suhany Fernández y Maria Zapata, fueron imputadas y privadas de libertad por el Ministerio Público de Caracas, por los delitos de hurto calificado, agavillamiento, resistencia y homicidio intencional calificado en grado de tentativa.

«Dichas delincuentes intentaron sustraer pertenencías de Farmatodo, tomando una actitud agresiva en contra de los empleados, quienes alertaron a funcionarios de Polisucre. Al intentar detenerlas, una de las implicadas despojó de su arma a uno de los uniformados. Esto generó momentos de tensión y zozobra en el lugar», indicó en sus redes sociales el Fiscal General de la República Tarek William Saab.

ROYAL
Cactus24 (24-09-2025)
