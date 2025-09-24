Hombre apuñaló a una joven en Bobare

Funcionarios de DIEP capturaron a un sujeto identificado como Maike José Colina Higuerey,

en el Sector Bobare, Parroquia San Gabriel, Municipio Miranda tras la denuncia de una ciudadana, quien manifestó que Colina Higuerey la mantenía amenazada de muerte con un objeto punzo penetrante.

En el hecho, el sujeto le causó múltiples heridas punzo penetrantes a la hija de la denunciante.

Colina se encuentra a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público.

El aprehendido está incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente por violencia física.

Cactus24 24-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.