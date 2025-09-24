Fedecámaras espera un crecimiento económico del 5% para cierre de año

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, espera que el crecimiento económico se ubique entre un 4% o 5% para fin de año, según las mediaciones de la institución se indica que el sector petrolero juega un papel fundamental para su crecimiento; sin embargo, insistió en retomar la diversificación y la economía no tradicional en el país.

«Estamos haciendo esfuerzos importantes para que Venezuela avance en ese ideal de diversificar la economía, de generar empleos a partir de la actividad privada, que puede potenciar realmente el desarrollo del país en los próximos años», enfatizó para el programa A Tiempo de Unión Radio.

Capozzolo expuso que se debe fortalecer las cadenas productivas nacionales para los periodos 2025 -2026 para obtener una economía estable y con gran capacidad de crecimiento que se caracterice por un alto Producto Interno Bruto (PIB), «que pueden estar formándose aguas abajo de la explotación de recursos minerales».

De esta forma, explica que el compromiso de avanzar hacia una expansión económica busca que Venezuela no se vea afectada o al menos no tan vulnerable en cuanto a la industria petrolera y a la inestabilidad de las fluctuaciones en los mercados internacionales.

El presidente de Fedecámaras indicó que, si bien las expectativas iniciales para el año eran muy optimistas, la percepción de crecimiento económico de la organización se vio afectada por el impacto de diversas situaciones económicas.

En este sentido, recordó que la situación de Chevron y la incertidumbre que giraba entorno a la licencia generó durante el primer semestre del 2025 un temor generalizado en los gremios que conforman la cámara.

«Está bastante claro para nosotros que la economía es un sistema de equilibrios que puede verse afectado cuando hay una percepción de eventos negativos o de eventos no favorables eso de alguna manera, ese riesgo, esa duda que podía tal vez no continuar uno de los aspectos o elementos que está generando mayor cantidad de divisas en nuestro país generó unos efectos negativos, una ralentización de la actividad económica», sostuvo.

