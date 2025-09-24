Encuentran vehículo que arrolló a mototaxista y lo dejó gravemente herido

En el estacionamiento de una casa en la comunidad de Nueva Jayana, municipio Los Taques fue ubicado el carro que atropelló a un delivery la madrugada de este lunes.

El accidente ocurrió en la avenida Intercomunal Alí Primera, a la altura del sector Las Auras, cuando el conductor de un vehículo, cuya identidad aún no ha sido revelada, impactó contra Luis Ángel Lugo García, de 24 años, quien se desempeñaba como mototaxista. El responsable del accidente se dio a la fuga, dejando a la víctima gravemente herida en el lugar.

Segun la informacion difundida por el peridosista Gerardo Morón Sánchez, la labor de investigación y seguimiento realizada por los propios mototaxistas de la zona permitió dar con el paradero del vehículo. Según los reportes y videos, el carro estaba escondido y cubierto, y presentaba daños significativos en la carrocería y el parabrisas, consistentes con el impacto. Organismos policiales, entre ellos la PNB y Polifalcón acudieron al lugar.

