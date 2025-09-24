En Gaceta Oficial: tarifa del pasaje urbano quedó en 40 Bs.

Mediante la Gaceta Oficial 43.218 se hizo oficial el ajuste de la tarifa del pasaje urbano en 40 bolívares.

Según la normativa, en los sistemas de Metro, Metrobús, ferrocarril, y operadoras públicas del Estado, el pasaje cuesta ahora 30 bolívares.

Se ratifica que el pasaje urbano será gratuito para mujeres a partir de 55 años, hombres desde los 60 años y personas con discapacidad.

Asimismo, los estudiantes desde educación básica hasta diversificada solo pagarán medio pasaje de lunes a viernes en temporada escolar y vistiendo el uniforme. Mientras que estudiantes universitarios tendrán el mismo beneficio, pero de lunes a sábado, presentando el carnet vigente.

Cactus24 24-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.