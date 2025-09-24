El supertifón Ragasa toca tierra en China continental tras causar 14 muertos en Taiwán

El supertifón Ragasa tocó tierra el miércoles en el sur de China continental, tras azotar Hong Kong con fuertes vientos y lluvias torrenciales y causar al menos 14 muertos en Taiwán.

Las aguas de la presa del lago de Mataian se desbordaron sobre las viviendas en Hualien, en el este de la isla de Taiwán.

Según un balance revisado a la baja, al menos 14 personas han muerto, anunciaron las autoridades de la isla que todavía intentan contar el número de personas desaparecidas.

La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán había evaluado inicialmente el número de desaparecidos en 152, antes de precisar que pudo contactar con más de un centenar de ellos.

Según la prensa estatal china, Ragasa alcanzó la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Cantón, luego de alejarse lentamente de Hong Kong, donde el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma retiró su nivel máximo de alerta.

En ese centro financiero el fenómeno provocó una «importante marejada ciclónica» y la caída de decenas de árboles e inundaciones en varios barrios, según las autoridades e imágenes difundidas en internet.

La cercana región china de Macao, conocida por sus casinos, también sufrió inundaciones generalizadas y suspendió el suministro eléctrico en algunas áreas, según el operador.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas, según un nuevo balance.

Ante la inminente llegada del ciclón tropical, las autoridades de toda China continental habían ordenado el cierre de negocios y escuelas en al menos diez ciudades del sur del país, lo que afectó a decenas de millones de personas.

En Yangjiang, una comerciante local dijo a AFP antes de que el tifón tocara tierra que no estaba segura de si podría abrir su tienda. «Dependerá de las condiciones meteorológicas», afirmó.