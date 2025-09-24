EEUU. condena a una mujer por intentar apropiarse de la casa de Elvis Presley

Una mujer de Missouri (EEUU) fue sentenciada este martes a más de cuatro años de prisión federal por conspirar para defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su casa y propiedad en Graceland antes de que un juez detuviera la descarada venta de ejecución hipotecaria.

El juez federal de distrito John T. Fowlkes Jr. condenó a Lisa Jeanine Findley en un tribunal federal de Memphis a cuatro años y nueve meses de prisión, más tres años adicionales de libertad condicional. Findley, de 54 años, se negó a hablar en su nombre durante la audiencia.

Findley se declaró culpable en febrero de un cargo de fraude postal relacionado con el plan. También había sido acusada de robo de identidad agravado, pero dicho cargo fue retirado como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Findley, de Kimberling City, afirmó falsamente que Lisa Marie Presley pidió prestados 3,8 millones de dólares a un prestamista privado falso y había prometido Graceland como garantía del préstamo antes de su muerte en enero de 2023 , dijeron los fiscales cuando Findley fue acusado en agosto de 2024. Findley luego amenazó con vender Graceland al mejor postor si la familia de Presley no pagaba un acuerdo de 2,85 millones de dólares, según los fiscales.

Findley se hizo pasar por tres personas diferentes, presuntamente involucradas con el prestamista falso, falsificó documentos de préstamo y publicó un aviso fraudulento de ejecución hipotecaria en un periódico de Memphis anunciando la subasta de Graceland en mayo de 2024, según la fiscalía. Un juez suspendió la venta tras la demanda de Riley Keough, hija de Lisa Marie.

Los expertos quedaron desconcertados por el intento de vender una de las propiedades más legendarias del país utilizando nombres, correos electrónicos y documentos que rápidamente se sospecharon que eran falsos.

Graceland abrió sus puertas como museo y atracción turística en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Un gran complejo de entretenimiento con temática de Presley, ubicado frente al museo, es propiedad de Elvis Presley Enterprises. Presley falleció en agosto de 1977 a los 42 años. Miembros de la familia Presley, como Elvis, Lisa Marie y Benjamin Keough, están enterrados en la propiedad.

El aviso público para la venta por ejecución hipotecaria de la finca de 13 acres indicó que Promenade Trust, que controla el museo Graceland, adeudaba $3.8 millones tras no pagar un préstamo de 2018. Keough heredó el fideicomiso y la propiedad de la vivienda tras el fallecimiento de su madre.

Tras el fracaso del plan, Findley intentó simular que el responsable era un ladrón de identidad nigeriano, según la fiscalía. Un correo electrónico enviado a AP el 25 de mayo de 2024, procedente del mismo correo electrónico que el comunicado anterior, indicaba en español que el intento de venta hipotecaria fue realizado por una red de fraude nigeriana que se centra en personas mayores y fallecidas en Estados Unidos y utiliza internet para robar dinero.

