Detenidos dos hombres que arrollaron a niño mientras realizaban motopiruetas

Dos hombres fueron detenidos por arrollar a un menor de siete (7) años de edad; mientras de manera irresponsable e imprudente se encontraban realizando maniobras indebidas con una moto.

«Con sus acciones le causaron graves lesiones al infante», reseñó este martes 23 de septiembre el fiscal General de la República, Tarek William Saab en su cuenta Instagram.

Los detenidos responden a los nombres de: Maikel González y Neikel López. De acuerdo con la gráfica compartida por el fiscal General la captura tuvo lugar en el estado La Guaira.

Los detenidos serán imputados por el Ministerio Público.

Cactus24 (24-09-2025)

