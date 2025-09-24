Detenido conductor que atropelló a mototaxista en Las Auras

Por
Redacción Cactus24 A.V
-
Foto Versión Morón

Este miércoles fue detenido Jhonalbert José Vivas Monsalve, de 42 años, quien atropelló al mototaxista Luis Ángel Lugo García, de 24 años, la madrugada del lunes en el sector Las Auras, municipio Los Taques.

La cuenta Versión Morón, indica en Instagram que Vivas Monsalve fue detenido al presentarse en la Estación Policial del Municipio Carirubana.

“El detenido que en estaba en fuga tras el accidente, es mecánico y reside en la casa 85 ubicada en la calle 2 entre avenida 3 y 4, así como 4 y 5 de la urbanización Nueva Jayana. Tras la ubicación del vehículo que pertenece a otro ciudadano, pero que él conducía el día del accidente”, indica le periodista Gerardo Morón en su red social.

Encuentran vehículo que arrolló a mototaxista y lo dejó gravemente herido

Cactus24 24-09-2025

