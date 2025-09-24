Detenida familia por golpear a una mujer con un bate en Carapita

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao, detuvieron a una familia en Carapita por golpear con un bate a una mujer de 29 años.

Cicpc identificó a los acusados como José Simón Guite Rivero (48), Elly Marbellin Palencia Mosco (44), Jery Alexander Guite Palencia (23) y, Joselin Gabriela Guite Palencia (20),

Las investigaciones iniciaron cuando Joselin acudió al despacho policial, informando que había sido agredida, por lo que, al realizar el trabajo correspondiente, se determinó que la persona que estaba siendo denunciada por Joselin, había sido salvajemente agredida por los detenidos, por problemas de convivencia en Carapita, parroquia Antimano, municipio Libertador, Caracas.

Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que José Guite, posee registros por Comercio Detente de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; también se conoció que la víctima se encuentra estable de salud.

Cactus24 24-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.