Asesinaron a tres jóvenes y las enterraron en el patio de una casa en Argentina

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), fueron encontradas asesinadas y enterradas en una vivienda ubicada en Florencio Varela, sur del conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes de la investigación, las chicas fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días.

El informe forense reveló que Brenda del Castillo tenía un fuerte golpe en el cráneo, con hundimiento y fracturas. Su muerte se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del sábado.

En el caso de Morena Verdi, los médicos hallaron un profundo corte en el abdomen, que habría sido provocado después del fallecimiento. Además, presentaba varios golpes en la cara.

La situación de Lara Morena Gutiérrez fue aún más brutal: sufrió golpes, puñaladas y los agresores intentaron calcinar su cuerpo. También le amputaron algunos dedos de la mano izquierda.

El triple crimen se descubrió este miércoles, después de un intenso trabajo policial. Los investigadores siguieron el recorrido de una camioneta blanca en la que las tres chicas se subieron el viernes por la noche en el oeste del conurbano.

Esa pista llevó a los efectivos hasta una casa ubicada en el cruce de Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela. Allí, la policía encontró una mancha de sangre y detuvo a dos personas: un hombre y una mujer, que habrían sido los encargados de limpiar la escena del crimen.

La ola de allanamientos continuó en los barrios Santa Rosa y Mayol, y terminó con un operativo en una segunda vivienda de la zona. Fue en ese lugar donde finalmente hallaron los cuerpos enterrados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las tres chicas asesinadas en Florencio Varela «cayeron en una trampa de una organización narco».

«Iban a un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlos»

«Habrían elegido esta casa para perpetrar este asesinato»

«Tenemos 4 detenidos. Llegamos a esta casa por la información de los celulares, por eso llegamos a Varela»

«La camioneta apareció incinerada. Nosotros estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el viernes entre las 11 y las 12 de la noche»

«Algún hecho que ocurrió derivo en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y en ese evento encontraron la muerte»

«Los dos primeros detenidos dicen que fueron los encargados de limpiar la casa. Encontramos manchas hepáticas y un fuertísimo olor a cloro. Posteriormente dimos con la tierra removida»

«Están los cuatro detenidos por homicidio agravado. Sabemos que hay más personas involucrados, creemos que hay más responsables que estos cuatro»

«La persona que tiene la tenencia de la casa tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa, tiene un grado de responsabilidad importante».

«Todo da cuenta de una venganza narco».

Cactus24 24-09-2025

