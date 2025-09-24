Aprehendido “Lucifer” tras intentar abusar sexualmente de una menor

Por
cactus24
-

Joel González alias “Lucifer”, de 22 años de edad, fue capturado por patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), señalado de pretender abusar de una adolescente en el sector El Edén, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

El hombre fue sometido por un grupo de trabajadores del relleno sanitario La Ciénega, y entregado al Cpbez, presuntamente cometió actos lascivos con la intensión de violar a una menor.

ROYAL

Fue llevado al Centro de Coordinación Policial JEL, donde quedó por disposición del Ministerio Público.

Prensa Cpbez

Cactus24 (24-09-2025)
