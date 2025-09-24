Aperturan Unidad de Registro Civil en hospital de Coro

El Gobierno Bolivariano de Falcón, a través de la Secretaría de Salud y en articulación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), inauguró la Unidad de Registro Civil en el hospital Universitario «Dr. Alfredo Van Grieken» de Coro, a propósito de garantizar el derecho a la identidad a los recién nacidos de dicha institución hospitalaria.

El doctor Jean Carlo Sánchez, Autoridad Única de Salud del estado Falcón, destacó que esta acción responde a las políticas del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Víctor Clark, orientadas a brindar servicios de calidad y mejorar las condiciones de atención a los usuarios.

“Hoy estamos iniciando el funcionamiento de esta unidad de registro civil hospitalaria. Todas las madres que den a luz aquí van a tener garantizado el derecho al registro de manera inmediata, saliendo de alta ya con su certificado que acredita este derecho constitucional”, afirmó Sánchez.

Por su parte, Johnnathan Naranjo, Director de la Oficina Regional Electoral de la región, señaló que la unidad eliminará el subregistro que se produce cuando las madres demoran en presentar a sus hijos, ya que ahora se emitirá el acta de nacimiento de forma inmediata.

Cactus24 (24-09-2025)

