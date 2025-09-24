Alias «Alí» muere en enfrentamiento con Cicpc en San Juan de los Morros

Un hombre solicitado por homicidio calificado y otros delitos, falleció al enfrentarse con un arma de fuego con Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal San Juan de los Morros.

El hecho tuvo lugar en la calle Santa Isabel de la parroquia San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves, estado Guárico, donde los pesquisas se encontraban con la finalidad de aprehender a Alix Rafael Puerta Laucho (29), apodado El Ali, quien al percatarse de la presencia policial, desenfundó un arma de fuego y la accionó contra la comisión, dando inicio a un intercambio de disparos.

Durante la intervención legal, Puerta resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al área de emergencia del principal hospital de la ciudad, donde falleció al ingresar.

Cicpc informa que Alias El Ali estaba solicitado por homicidio calificado con premeditación y alevosía por motivos fútiles e innobles en grado de determinador. Además, presentaba cuatro registros policiales por homicidio agravado, robo genérico, porte, detención u ocultación de arma de fuego y violencia física.

En el lugar de los hechos, los detectives del Cicpc colectaron una pistola, calibre 9 mm, cuatro municiones del mismo calibre y un teléfono celular.

El caso está a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público de San Juan de los Morros, estado Guárico.

