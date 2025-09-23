Un niño afgano vuela de Kabul a Delhi escondido en el tren de aterrizaje de un avión

Un niño afgano de 13 años realizó un peligroso viaje desde Kabul a Delhi, escondiéndose en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de pasajeros de Kam Air.

Las autoridades dijeron que el adolescente, que es de la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, fue encontrado deambulando por la pista del aeropuerto internacional de Delhi después de que el avión aterrizó el lunes.

Fue detenido por personal de seguridad indio e interrogado durante varias horas antes de ser enviado de regreso a Kabul en el mismo vuelo.

Según informes, el niño dijo a las autoridades que hizo el viaje por curiosidad.

Un portavoz de la Fuerza de Seguridad Industrial Central de la India (CISF) dijo que el niño logró viajar sin ser detectado en el vuelo RQ-4401 de Kam Airlines, que aterrizó en Delhi alrededor de las 11:10 (05:40 GMT) del domingo.

La policía lo encontró vagando solo y lo llevó aparte para interrogarlo.

Según se informa, el niño dijo a las autoridades que se había escondido en el compartimento central trasero del tren de aterrizaje del avión.

Después de realizar más inspecciones de seguridad, el personal de la aerolínea también encontró un pequeño altavoz de color rojo.

El periódico Indian Express informó que el joven de 13 años quería viajar a Irán y no sabía que el vuelo en el que viajaba tenía como destino Delhi, no Teherán.

Según el periódico, el chico se coló en el aeropuerto de Kabul, siguió a un grupo de pasajeros y se ocultó en el hueco de la rueda trasera del avión, el compartimento interno que alberga el tren de aterrizaje. Solo llevaba consigo el altavoz rojo.

Se han dado casos recientes de polizones que se esconden en vuelos con destino a Estados Unidos o Europa, a menudo escapando de sus países de origen. Pero muy pocos logran salir con vida.

Los expertos dicen que muchos polizones que sobreviven a esos vuelos suelen quedar inconscientes durante el descenso, lo que los pone en riesgo de caer y morir cuando se baja el tren de aterrizaje.

En 2022, un hombre keniano de 22 años fue encontrado con vida en el hueco de la rueda de un avión de carga en Ámsterdam.

Cactus24 (23-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.