Trump en la ONU sobre operativos contra el narcotráfico : «Los vamos a bombardear para que dejen de existir»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, la continuidad de su política de bombardeo a embarcaciones del narcotráfico cerca de Venezuela.

«Para proteger a nuestros ciudadanos he asignado a cárteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así, a nadie le gusta llevar las drogas en barco, ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela, como que ya no quieren viajar por el mar», dijo con respecto a las operaciones militares.

«Prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas junto con dos sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela», añadió.

Asimismo, Trump ratificó que su ejército seguirá bombardeando a estos delincuentes. «Esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos, y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro».

«A todos los matones que envían droga a los Estados Unidos que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que esa. Cada barco que hundimos llevaban drogas que matarían a más de 25.000 estadounidenses, no dejaremos que ello suceda», concluyó.

Cactus24 (23-09-2025)

