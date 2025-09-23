Se registró incendio en talleres del Metro de Caracas

Por
cactus24
-

En horas del mediodía de este martes se produjo un devastador incendio que afectó los patios en la estación La Paz del Metro de Caracas, lo que despertó alarma entre vecinos y transeúntes.

Hasta ahora, las causas del siniestro no han sido determinada. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas lograron controlar las llamas.

«Incendio en patios y talleres del Metro de Caracas, estación La Paz. Las llamas consumieron dos unidades de Metrobús (dañadas) y varias bombonas de gas. Ya los bomberos controlaron las llamas», compartió el periodista Robert Lobo a través de sus redes sociales.

Asimismo, las autoridades del Metro de Caracas informaron que el servicio fue suspendido en esta zona por los momentos como medida preventiva.

Además, se conoció que no hubo lesionados ni fallecidos.

 
Cactus24 (23-09-2025)
