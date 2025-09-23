Rescatan a tres menores víctimas de trata de personas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Comisiones de la Delegación Municipal Barcelona, realizaron la detención de Jhonny Alexander Castro Jimenez (18), apodado Caracas y un joven de 17 años, apodado El Chatan, por trata de personas contra tres jóvenes de 14,16 y 17 años de edad, quienes fueron rescatados en el estado Miranda.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Los detenidos captaron a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en Petare, estado Miranda, en una presunta fábrica de la tía de uno de los detenidos, logrando trasladarlos, sin embargo, fueron sometidos a explotación laboral y mendicidad en el estado Miranda. Las víctimas lograron huir de sus captores y notificar lo ocurrido.

Las comisiones policiales, detuvieron a los captores en la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui, quedando a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 23-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor