Niño murió ahogado en una piscina de Mene Mauroa

Damián Rafael Munelo Urdaneta, de dos años y medio de edad, murió ahogado en una piscina de las residencias Enmanuel en el sector Las Mercedes de la parroquia Mene Mauroa del municipio Mauroa.

El pequeño fue ingresado la noche de este lunes a la emergencia del CDI Dr.Alirio Navarro Alemán. Estaba sin signos vitales cuando lo examinaron los médicos. El suceso ocurrió a eso de las 10:00 de la noche, reseñó en sus redes sociales el periodista Gerardo Morón.

Al parecer, sus padres estaban conversando frente a la casa de una vecina cuando el pequeño se les perdió de vista. Tras varios minutos de búsqueda, una vecina lo encontró dentro de la piscina de la cual fue sacado. A pesar de ser llevado al CDI se determinó que había muerto por ahogamiento.

La Delegación Municipal Dabajuro del Cicpc asumió las investigaciones del lamentable suceso.

Cactus24 (23-09-2025)

