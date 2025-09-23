Nacieron trigemelas en Argentina

En Salta ocurrió un fenómeno extraordinario que se da una vez cada un millón de casos, nacieron trigemelas monocoriales triamnóticas, es decir, una tipología infrecuente donde comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Se necesita un seguimiento riguroso por lo que el parto fue programado para la semana 34.

En este momento, las recién nacidas Ainara, Amira y Ámbar, que nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos, quedaron internadas en Neonatología por su condición prematura, según informó el responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Adrián Aguilar.

Ainara nació primero con 1.640 gramos; luego Amira, la más pequeña, con 1.560 gramos; y última, Ámbar pesó 1.780 gramos. Todos los médicos afirmaron que “las tres se encuentran estables y reciben cuidados especiales de neonatólogos”.

Atención rigurosa para Nancy, la madre

Nancy, la madre, recibió atención de un equipo multidisciplinario de ginecólogos y obstetras durante todo el embarazo. Desde el hospital, destacaron que la planificación fue clave ante la rareza del caso. Este nacimiento se transformó en el segundo registrado en Salta en 2025 con características similares.

“Los embarazos trigemelares son muy poco frecuentes: se presentan en aproximadamente 1 de cada 6.400 gestaciones. El embarazo de Nancy fue aún más atípico, ya que se trataba de un monocorial triamniótico donde las tres bebés compartían placenta y se da de 1 cada 1.000.000 de casos», comunicaron las autoridades del hospital.

Cactus24 23-09-2025

