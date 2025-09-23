Murió niña de 11 años al recibir patada de un caballo

Una niña de 11 años, identificada como María Alejandra Prepo Gómez, falleció este lunes 22 de septiembre a causa de un traumatismo severo, luego de recibir una patada de un caballo en una finca ubicada en el sector Santa Fe, en Píritu, estado Anzoátegui.

El incidente ocurrió hace dos semanas. La menor sufrió un golpe contundente en la zona toracoabdominal, que le causó un «shock hipovolémico y una coagulopatía».

La niña fue trasladada al anexo pediatrico del Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona, donde estuvo recibiendo atención durante unos 10 días, hasta que falleció este lunes 22 de septiembre a las 7:00 am.

Las autoridades competentes se encuentran a cargo de las investigaciones para esclarecer los detalles de este trágico accidente.

Cactus24 (23-09-2025)

