Mujer rellenó pastelitos con droga para su hijo que estaba detenido

Funcionarios de la policía en Coro, lograron detener a una madre, que intentó pasar pastelitos rellenos con droga.

El periodista Gerardo Morón suministró información, y se supo que una mujer de 42 años intentó aprovechar el momento en que el joven esperaba su audiencia en el Circuito Judicial Penal para pasarle alimentos.

Sin embargo, durante la requisa el personal se percató que en los pasteles había marihuana y desde esta instancia se reportó el caso a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes tenían bajo custodia al aprehendido.

Los mismos tras conocer de la situación de inmediato procedieron al arresto de la fémina.

Cactus24 (23-09-2025)

