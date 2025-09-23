Muere Buddy Bailey, el histórico manager de los Tigres de Aragua

Este martes 23 de septiembre, se conoció la noticia del sensible y lamentable fallecimiento de Welby «Buddy» Bailey, histórico manager estadounidense que dejó huella en la LVBP, al ganar seís títulos con los Tigres de Aragua, equipo con el que también ganó una Serie del Caribe.

Bailey de 68 años fue contratado por primera a los Tigres para la temporada 2002-03 que no se pudo concluir por el paro petrolero en el país. Más adelante, ganó su primer título en la 2003-04, dando inicio a la Dinastía más importante en la historia del beisbol venezolano.

El nativo de Norristown, Pennsylvania, llegó a siete finales y ganó cinco campeonatos, incluyendo tres de manera seguida. Después, en la zafra 2011-12, obtendría uno más, en seis juegos ante Tiburones de La Guaira; el cual sería sin saberlo, el último de su laureada carrera en Venezuela.

Extraoficialmente se conoció que su fallecimiento se debió a causa del cáncer.

Cactus24 (23-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.