MP imputará a sujeto por publicar fotos y videos íntimos de una mujer en internet

El Ministerio Público imputó al técnico de computadoras Ricardo José Fernández Piña (29), por ejercer violencia psicológica contra una mujer de 26 años de edad, hecho detectado el 5 de septiembre en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda.

Ese día, la víctima acudió a la sede de la policía municipal para denunciar al técnico de computadoras que trabajaba en el negocio de su esposo, luego que este publicara por internet fotos y vídeos íntimos de ella sin su autorización.

Luego de labores de investigación coordinada con el Ministerio Público se determinó que el hombre publicó los contenidos por venganza, por lo que fue detenido el 9 de septiembre en las adyacencias al conjunto Residencial Parque Las Américas, ubicada en la parroquia Los Teques.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 2ª de esa jurisdicción imputó a Fernández Piña por la presunta comisión de violencia psicológica y violencia informática.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Miranda dictó medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad consistente en la presentación de dos fiadores que devenguen 182 unidades tributarias cada uno.

Cactus24 (23-09-2025)

