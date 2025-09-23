Maduro prepara decreto de Estado de Conmoción Exterior en toda Venezuela

Durante la reunión del Consejo de Estado de la Nación, celebrada en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, mostró un decreto mediante el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, debido a las amenazas de la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, cerca de las costas del país.

El Primer Mandatario Nacional se encontraba en compañía de la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; del fiscal general de la República, Tarek William Saab; de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caryslia Rodríguez; y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de la mencionada normativa jurídica, se otorga carácter legal a las acciones que ejercerá el Gobierno Bolivariano ante un posible ataque militar de Estados Unidos contra la soberanía venezolana.

El jefe de Estado indicó que las y los venezolanos, “están unidos y tienen la razón de luchar por nuestra soberanía”, la cual es amenazada por la administración del presidente norteamericano Donald Trump.

“Venezuela jamás será humillada por ningún imperio,”, resaltó, quien agradeció la presencia de las autoridades mencionadas de los diversos poderes públicos del país para la defensa de nuestra nación.

Cactus24 23-09-2025

