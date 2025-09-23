Maduro: la agresión a Venezuela desataría una guerra catastrófica en Sudamérica y el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este martes 23 de septiembre una reunión conjunta del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, en la que denunció las graves repercusiones que tendría en América Latina y el Caribe una hipotética agresión de Estados Unidos contra Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado señaló: “La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica, y el pueblo de los Estados Unidos y la opinión pública mundial lo saben.”

Señaló que la reunión tuvo como objetivo consensuar decretos constitucionales para hacerle frente a todas las amenazas que violan el derecho internacional por parte de los Estados Unidos. Esto para que “todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas”.

Además, refirió que hay un rechazo internacional a que se amenace la paz de Sudamérica. “Hay un rechazo en Naciones Unidas, en diversas organizaciones como la Celac, en diferentes países latinoamericanos y caribeños a que se amenace la paz de Sudamérica y que se construya un relato burdo y falso contra un país con institucional republicana, con fortaleza constitucional”, dijo.

Al destacar el fuerte apoyo al pueblo de Venezuela desde todos los niveles, incluso desde la opinión pública estadounidense, el jefe de Estado puntualizó que “la narrativa sobre el país intenta escalar a una guerra catastrófica en todo nuestro continente”.

La reunión tuvo como objetivo revisar temas estratégicos para la defensa del país, la seguridad ciudadana y la implementación de la 3R.NETS (Resistencia, Renacimiento, Revolución).

Cactus24 23-09-2025

