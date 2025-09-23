Maduro afirma que “más del 90% de la población está a favor de la defensa de la soberanía” de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro Moros, aseguró que las agresiones del Gobierno estadounidense logró fusionar el sentimiento patrio de los venezolanos y venezolanas, alcanzando un apoyo que supera el 90% en rechazo a tales ataques.

Basados en los reportes emitidos por las empresas encuestadoras internacionales y nacionales, como Data Viva e Hinterlaces, las cuales describen exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 6 semanas en el país, el Mandatario nacional enfatizó que las mencionadas amenazas lo que han logrado es un gran consenso nacional, alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela.

«Hoy hay un consenso que engloba más del noventa por ciento de la población. Primer logro de la agresión y la amenaza estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha apoyada por el Gobierno gringo, financiada por ellos, que todo el mundo conoce aquí, Leopoldo López, Julio Borges, La Sayona, lo redujeron al seis por ciento del apoyo. Prácticamente en vías de desaparición», sentenció el Jefe de Estado.

Aseguró que el repudio que siente el pueblo venezolano hacia el Gobierno de Estados Unidos asciende a 93%. «Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz, de que no se metan con Venezuela y el apoyo al presidente Maduro, al Gobierno revolucionario, subió por encima del 61%. Es el máximo apoyo que hemos tenido, este hombre que está aquí, Presidente Obrero de Venezuela, desde que es presidente en el país», explicó ante la interrogante que planteó el periodista Luis Guillermo García.

De la misma manera, el presidente Maduro aseguró que el Gobierno revolucionario hoy cuenta con mayor apoyo internacional de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que defienden el derecho a la paz, gobiernos de América Latina y el Caribe, pueblos del mundo que defienden la paz.

Cactus24 (23-09-2025)

