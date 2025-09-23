Lula pide «no cerrarle el camino al diálogo a Venezuela» ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este martes 23Sep, en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, a mantener abierta la vía del diálogo en Venezuela y expresó su rechazo a las operaciones militares que Estados Unidos en el Caribe.

“En América Latina y el Caribe asistimos a un momento de polarización e inestabilidad crecientes. El mantener la región como zona de paz es y sigue siendo nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción en masa, sin conflictos étnicos ni religiosos”, dijo.

Advirtió sobre los riesgos de equiparar la delincuencia con el terrorismo y planteó que la estrategia más eficaz para combatir al narcotráfico pasa por “cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas”.

En un mensaje, el mandatario cuestionó las intervenciones militares extranjeras y sus consecuencias.

“El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado constituye ejecutar a alguien sin juicio. En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves”, expresó.

Sobre la situación venezolana, el líder brasileño fue enfático en su llamado al entendimiento: “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”.

Cactus24 (23-09-2025)

