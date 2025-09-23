¡Las mantuvo en cautiverio por semanas! Detenido por violencia de género y abuso sexual a una menor

Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años de edad, fue detenido por el secuestro y abuso sexual de su pareja e hijastra en el sector Altos del Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Los uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), recibieron el alerta cuando los vecinos escucharon gritos y ruidos violentos en esa casa.

Al llegar al sitio los oficiales fueron recibidos por Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años de edad, quien al ser confrontado sobre la denuncia tomó una conducta hostil contra los uniformados, en ese momento una mujer de 23 años de edad, salió de una de las habitaciones con una niña de cuatro años en brazo pidiendo auxilio a los uniformados.

De inmediato el Cpbez puso en resguardo a la niña y a su progenitora; la mujer indicó que por cerca de un mes su concubino las mantuvo en cautiverio dentro de la casa, sometidas a violencia física y psicológica, amenazándolas de muerte con un cuchillo y hojillas de afeitar, contó además que un día el sujeto tomó un frasco de perfume e intentó introducirlo por el área anal de la niña (hijastra).

La joven madre fue llevada al Ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnosticaron hematomas en el cuerpo, mientras que la niña fue atendida en el hospital Materno Infantil de Cuatricentenario donde fue diagnósticada con hematomas en el rostro y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses por presunto abuso sexual.

El agresor quedó bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con la investigaciones del caso.

Información de prensa Cpbez

Cactus24 (23-09-2025)

