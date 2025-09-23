Lanzan el primer tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’

El tráiler oficial de Star Wars: The Mandalorian and Grogu se lanzó a nivel mundial este lunes por la mañana, en el primer vistazo oficial a la esperada nueva película del universo galáctico.

Será la primera película de Star Wars en siete años cuando aterrice en cines en primavera de 2026.

Ambientada después de los eventos de la temporada 3 de The Mandalorian, la película narra una nueva aventura de Din Djarin y Grogu mientras cumplen un encargo a través de la galaxia.

Cierto es que el tráiler de The Mandalorian and Grogu no es especialmente revelador en lo que a la trama se refiere. De hecho, es más un teaser que nos deja un primer vistazo a varios momentos de la película y a personajes muy esperados.

También sirve para confirmar varios regresos, como el de los anzellanos, los seres de la especie de Babu Frik que ya vimos en la cuarta temporada de The Mandalorian. Vemos que tendrán varias escenas acompañando a Grogu.

The Mandalorian and Grogu recupera uno de los símbolos de la serie

La tercera temporada de The Mandalorian también anticipó la presencia de un personaje de Star Wars Rebels muy querido: Garazeb «Zeb» Orrelios, el lasan al que vimos por primera vez «en acción real» en los compases finales de la temporada. Podía haber sido un mero cameo, pero lo vemos tanto en el póster como en una escena de combate en el tráiler.

Pero el regreso de The Mandalorian más prometedor de la película lo tenemos nada más arrancar este primer tráiler: ¡vuelve la Razor Crest! La icónica cañonera de Din Djarin fue destruida en la temporada 2 de The Mandalorian durante el bombardeo orbital del moff Gideon (Giancarlo Esposito) sobre Tython.

Desde entonces, Din Djarin pilotó un caza estelar N-1 de Naboo modificado por Peli Motto (Amy Sedaris) en Tatooine. Aunque Mando siempre notó que le faltaba algo.

La Razor Crest de The Mandalorian and Grogu es una nueva versión de la nave destruida hace cinco años, pero es toda una reconexión con los orígenes de la serie y, dicho sea de paso, un tipo de vehículo mucho más apropiado para un cazarrecompensas, sobre todo en materia de espacio.

Habrá que esperar para saber si The Mandalorian and Grogu explica cómo se hace Din Djarin con la nueva cañonera y qué ha hecho con el caza N-1 modificado. Como tarde, lo sabremos el 22 de mayo de 2026.

