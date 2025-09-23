Hombre le reventó el ojo de una pedrada a su tío

Una comisión policial del Cicpc, adscrita a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Quíbor detuvo a Eduin José Valera Paz (37), tras determinarse su responsabilidad al causarle graves lesiones a su tío político.

El arresto se llevó a cabo en el sector La Ermita, específicamente en la calle 18 entre avenidas 09 y 10 de la parroquia Juan Bautista Rodríguez, municipio Jiménez del estado Lara.

Por medio de un minucioso trabajo de campo y entrevistas, se conoció que el incidente se originó por problemas de convivencia. La víctima de 64 años, no aceptaba el consumo de sustancias ilícitas por parte de Valera Paz, lo que desencadenó una fuerte agresión. Durante la golpiza, el detenido le arrojó una piedra, impactando en el ojo y provocando un traumatismo ocular que resultó en la pérdida del mismo.

Las pesquisas también arrojaron que el detenido posee cuatro registros por posesión ilícita de sustancias estupefacientes, robo, porte ilícito, detención y ocultamiento de arma, y violencia física.

Finalmente, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Municipal Quinta del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Cactus24 23-09-2025

