Hijo de Juan Pablo Guanipa pide su liberación a cuatro meses de su detención

Al cumplirse cuatro meses de la detención arbitraria del dirigente político Juan Pablo Guanipa, su hijo Ramón exigió su libertad y aseguró que mantendrá la lucha a favor de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

«Papá, te queremos libre, te queremos en casa. Y hasta que eso ocurra, seguiremos denunciando y luchando por ti y por todos los presos políticos», escribió Ramón Guanipa en un su cuenta en la red social X este martes 23 de septiembre.

Reiteró que su papá fue «injustamente detenido» y destacó su «espíritu combativo», así como «su fuerza» y «su voz que nunca se quebró frente a la injusticia».

Ramón Guanipa señaló que en su casa esperan a su papá «con la misma fe con la que él siempre ha luchado por Venezuela».

Juan Pablo Guanipa fue detenido el 23 de mayo por funcionarios de seguridad del Estado. Desde ese momento, sus familiares y allegados no han podido tener ningún contacto directo con él. Tampoco se les ha informado dónde se encuentra recluido ni las condiciones mentales y físicas en las que se encuentra.