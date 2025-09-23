Hallan cadáver del cantante venezolano Tayron Paredes en la misma zona donde estaban los cuerpos de B King y Dj Regio Clownn

Se trata de Tayron Paredes Gamboa, músico venezolano de 29 años reportado como desaparecido desde el viernes 19 de septiembre, habría sido encontrado sin vida en Cocotitlán, Estado de México, la misma zona donde días antes se localizaron los restos de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, identificado artísticamente como Dj Regio Clownn.

La noticia, fue confirmada por medios mexicanos el martes 23 de septiembre y replicada por Infobae.

La desaparición de B King y Dj Regio Clownn había sido reportada el 14 de septiembre en Ciudad de México. El lunes 22, sus familiares lograron identificarlos en el Estado de México.

La aparición del cuerpo del cantante venezolano en la misma localidad intensificó la preocupación.

Según información difundida en el medio Blu Radio, el joven trabajaba como músico en Flow Factory Music Inc. y también como repartidor en una aplicación de domicilios.

Su última comunicación fue a las 4:47 p. m. del viernes 19 de septiembre, cuando envió un mensaje de Whatsapp en el que advertía que lo habían mandado a un lugar despoblado, describiéndolo como “puro monte”. Desde entonces, no volvió a responder.

Las primeras hipótesis apuntan a que los tres músicos habrían sido víctimas de un secuestro seguido de asesinato, presuntamente a manos de la organización criminal La Familia Michoacana, un cartel con presencia en varias regiones de México.

La Fiscalía mexicana sostiene que los artistas podrían haber estado vinculados o haberse acercado a entornos relacionados con el narcotráfico, lo que habría motivado represalias. Sin embargo, las investigaciones continúan y aún no se descarta ninguna línea.

El reporte de desaparición de Tayron Paredes se había interpuesto después de conocerse la suerte de los colombianos, refiere Infobae.

Cactus24 23-09-2025

