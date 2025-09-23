Freddy Fermín impulsa carrera que lleva a la postemporada a los Padres

En un partido emocionante de principio a fin, los Padres de San Diego derrotaron 5×4 a los Cerveceros de Milwaukee este lunes y clasificaron a la postemporada de MLB, el venezolano Freddy Fermín impulsó la carrera del triunfo en la undécima entrada.

Un doble play en la parte alta del undécimo inning abrió una ventana para finalmente asegurar el pase de los Padres a los Playoffs.

Con las bases llenas, Freddy Fermín, quien llegó a San Diego procedente de Kansas City a mitad de temporada, conectó un imparable al jardín central para desatar la locura en un Petco Park vendido a capacidad.

«Es un logro importante», expresó el mánager Mike Shildt. “Esta victoria es un indicador de la temporada, todos hemos puesto de nuestra parte para cumplir el objetivo».

«Hemos trabajado fuerte durante todo el año, es increíble jugar béisbol en esta ciudad, los aficionados son increíbles y este es solamente el inicio», agregó.

Será la cuarta aparición en los Playoffs para San Diego en las últimas seis temporadas.

Además, el triunfo le permite mantenerse en la pelea por el título divisional que hasta ahora está en manos de los Dodgers de Los Ángeles con dos partidos y medio de ventaja.

Por otra parte, los Bravos de Atlanta se impusieron 11×5 sobre los Nacionales de Washington en el Truist Park (Atlanta), donde el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su decimonoveno jonrón de la temporada.

Acuña Jr., de 27 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso en el 2023, batea para un promedio de .417 en los últimos siete partidos con 10 hits, dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

Ambos equipos llegaron al encuentro de anoche sin posibilidades de clasificar a los Playoffs.

Sin embargo, los Bravos lograron continuar el buen momento de las últimas semanas al extender su racha de victorias consecutivas a nueve.

Cactus24 (23-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.