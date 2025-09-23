El padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual infantil de 5 hijos e hijastros

Errol Musk, el padre de Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente a al menos cinco niños de su familia, denunció el New York Times en un artículo de este martes titulado “El padre de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil”.

“Errol Musk ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. Sus familiares pidieron ayuda a Elon Musk”, se lee en la bajada del artículo.

Hubo tres investigaciones policiales que no derivaron en condena formal contra el patriarca sudafricano, reveló este martes el diario.

Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el NYT.

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de cuatro años de Errol contó que él la había tocado. Una década después esta lo habría sorprendido oliendo su ropa interior. También ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces de cinco años dijera que había sido tocado por su padre.

«Su exhijastra, a quien se le acusó de tocar cuando tenía 4 años, afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. Ella tuvo problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, lidió con problemas de salud mental», se lee en el artículo.

Unas tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no fue condenado por ningún delito. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera.

El rol de Elon Musk tras las acusaciones a su padre

La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. «Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños», insiste un fragmento de una carta publicado por el Times.

El magnate no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que su padre descartó los reportes como «falsos y absurdos en extremo».

Aunque no participó en las investigaciones policiales en Sudáfrica, el NYT confirmó que un asistente de Musk le envió un mensaje a un familiar después de que sus familiares le escribieran al empresario sobre las acusaciones de abuso.

Musk les brindó apoyo financiero a su familia política y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. También intentó mantener a estos familiares en California, lejos de Errol.

Qué dijo Errol Musk sobre las denuncias

Errol, por su parte, advirtió que las acusaciones fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños «a decir mentiras».

También insistió en que mantiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es «muy cercano».

En 2017, Elon Musk dijo en una entrevista a la revista Rolling Stone que su padre había hecho «casi todas las cosas malas que se puedan imaginar», y en 2023 afirmó en una de sus biografías autorizadas que no se comunica con él.

Errol Musk tiene al menos nueve hijos e hijastros y estuvo casado con tres mujeres.

Cactus24 23-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.